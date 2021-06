Wideoweryfikacja w ofercie ProService Finteco

ProService Finteco jest dostawcą Identity Hub, będącego pakietem różnego rodzaju usług umożliwiających wygodną, bezpieczną i szybką elektroniczną weryfikację tożsamości. Nasze rozwiązania są skierowane do różnych podmiotów i instytucji, potrzebujących niezawodnego narzędzia do sprawdzania tożsamości, które można zastosować na szeroką skalę.

„Proservice Finteco kładzie nacisk na rozwój technologii w oparciu o najnowsze trendy. Fundamentem naszych działań jest bezpieczeństwo danych oraz dbałość o sprawną i wygodną obsługę klientów. Decyzja o współpracy z IDENTT wychodzi tym oczekiwaniom naprzeciw” - podkreśla Tomasz Kowalik, Dyrektor Generalny ProService Finteco

Wideoweryfikacja jest narzędziem niezbędnym w każdej branży, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości Klienta. Prosty i szybki proces umożliwi rozpoczęcie współpracy z Klientem oraz sprzedaż aktualnych produktów w dogodnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu przez Klienta.

Aby móc zweryfikować tożsamość klienta i zawrzeć umowę na odległość wystarczy komputer, tablet lub smartfon.

IDENTT to wrocławska firma założona w 2015 roku, która udostępnia system wyposażony w algorytmy wspierające proces weryfikacji tożsamości wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne do obsługi klienta. Pozwala na wiarygodną, zdalną weryfikację tożsamości w różnorodnych scenariuszach, umożliwiając w pełni zdalną obsługę klienta. W połączeniu z biometrycznym sprawdzeniem wizerunku osoby minimalizowane jest ryzyko związane z posługiwaniem się fałszywymi dokumentami i tożsamością.

Tak o systemie mówi Jan Szajda – CEO firmy IDENTT:

Nasze rozwiązania zdecydowanie przyspieszają procesy obsługi klienta, zmniejszając ryzyko związane z posługiwaniem się fałszywą tożsamością oraz fałszywymi dokumentami. W Polsce z naszych systemów korzysta wiele podmiotów z branży finansowej, takich jak banki, firmy pożyczkowe, firmy leasingowe oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Cieszymy się, że firma ProService Finteco dołączyła do grona naszych klientów.