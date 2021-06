Makeitright uruchomiła w chmurze system dla nowego ubezpieczyciela w Polsce

MakeitRight, doświadczona firma w tworzeniu rozwiązań dla sektora ubezpieczeń, zbudowała system, który gwarantuje bezpieczeństwo, skalowalność i najwyższą jakość dostarczanych usług. Oprogramowanie FlexiBlock jest fundamentem technologicznym systemu ubezpieczeń Trasti – marki, którą na polski rynek właśnie wprowadziła firma HPI.

Makeitright dostarcza kompletne rozwiązanie zarówno w zakresie obsługi sprzedaży (tzw. front sprzedażowy), jak i współpracy z siecią agentów. Do komunikacji z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG) i Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK), firma Makeitright wdrożyła znane i doceniane na rynku rozwiązanie BrokerUFG, którego również jest autorem.

FlexiBlock zapewnia pełną obsługę procesów biznesowych ubezpieczyciela począwszy od przygotowania oferty, wyliczenia składki ubezpieczeniowej, wystawienia polisy, przez obsługę posprzedażową, aż po likwidację szkód.

"Zaletą naszego kompleksowego rozwiązania systemowego dla ubezpieczycieli oferowanego w modelu SaaS w chmurze Microsoft Azure jest między innymi brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych" – mówi Adam Smółkowski, dyrektor pionu ubezpieczeniowego w Makeitright. – Nasze oprogramowanie ma wbudowaną integrację z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (UFG) oraz z Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK), przez co daje gwarancję bezpieczeństwa danych, a ponadto spełnia wymogi Komisji Nadzoru Finansowego – dodaje.

Jak wyjaśnia Adam Smółkowski, system FlexiBlocks wspiera integrację z porównywarkami i multi-agencjami, koszty systemu są proporcjonalne do wielkości portfela. Zintegrowany system transakcyjny dla ubezpieczyciela dostępny jest jako usługa w chmurze Microsoft Azure, przez co gwarantuje zachowanie standardów bezpieczeństwa i pełną skalowalność.

"Natywne przetwarzanie w chmurze wykorzystaliśmy do opracowania nowoczesnego i dynamicznego rozwiązania dla sektora ubezpieczeń. To pierwsze tego typu oprogramowanie dla ubezpieczyciela w Polsce" – mówi Piotr Kania, prezes Makeitright. Jak wyjaśnia, system FlexiBlock uruchomiony w chmurze Microsoft Azure to odpowiedź na zmiany i potrzeby rynku. "Nowe produkty spełniają zmieniające się oczekiwania klientów i zapewniają wysoką dostępność. Proponujemy system zarówno dla ubezpieczycieli, brokerów, jak i agentów, skracamy czas dla uruchomienia usług, jesteśmy elastyczni w dostarczaniu rozwiązań. A w dodatku działamy szybko – uruchomienie systemu nastąpiło w 4 miesiące od startu projektu" – mówi Kania.

Makeitright to zespół projektantów, programistów i liderów zmian, którzy pracują nad budowaniem zautomatyzowanych rozwiązań i usług, które dostarczają do banków, leasingu, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej czy energetyki. – Naszym celem jest pomóc naszym klientom osiągnąć pożądaną transformację cyfrową, aby zwiększyć wzrost i wydajność ich biznesu – mówi Piotr Kania prezes Makeitright.

Firma Makeitright stworzyła fundament technologiczny dla nowego w Polsce ubezpieczyciela InsurTech Trasti, który swoją działalność rozpoczął na rynku na początku marca wprowadzając ofertę OC komunikacyjnego. Trasti działa w Polsce na zasadach swobody świadczenia usług finansowych (FoS) w UE, jako agent Generalny Zavarovalnica Triglav, czyli największego w Europie Południowej ubezpieczyciela z siedzibą w Słowenii, we współpracy z globalnym reasekuratorem Swiss Re.

"Polska jest pierwszym i najważniejszym rynkiem, na którym chcemy wdrożyć nasz InsurTech-owy model. Uważamy, że produkty ubezpieczeniowe są lokalne, ale procesy które je wspierają mogą być globalne. Tak też projektujemy nasz model operacyjny oraz technologie aby dawał możliwości łatwego skalowania" – mówi Artur Olech, CEO Trasti.